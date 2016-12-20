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تجديد حبس 9 أمناء شرطة بالبحر الأحمر 15 يوما لتحريضهم على التجمهر

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تجديد حبس 9 أمناء شرطة بالبحر الأحمر 15 يوما لتحريضهم على التجمهر تجديد حبس 9 أمناء شرطة بالبحر الأحمر 15 يوما لتحريضهم على التجمهر

>البحر الأحمر - عماد عرفة

 

قررت محكمة جنح الغردقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشريف، تجديد حبس 9 أمناء شرطة من قوة تأمين الطرق بالبحر الأحمر، بعد توجيه تهمة التحريض على التجمهر لهم اعتراضا على نظام الراحات المخصصة لهم.

 

كانت نيابة غارب الجزئية قررت أمس، حبس 9 أمناء شرطة من قوة تأمين الطرق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تحريضهم على التجمهر اعتراضا على نظام الراحات.

 

واعترض عدد من أمناء شرطة البحر الأحمر على نظام الإجازات المقترح من مدير أمن البحر الأحمر "20 يوما عمل و15 يوما راحة"، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع "15 يوما عمل و15 يوما راحة"، وتجمع عدد منهم أمام مديرية الأمن اعتراضا على ذلك الأمر، وتم القبض على 9 من قوات تأمين الطرق بمدينة غارب أثناء حضورهم للتجمهر أمام المديرية وتم حبسهم 4 أيام.


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