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ولية أمر تلميذ تتهم عامل مدرسة ابتدائى بالتعدى جنسيا على نجلها بالدقهلية

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ولية أمر تلميذ تتهم عامل مدرسة ابتدائى بالتعدى جنسيا على نجلها بالدقهلية ولية أمر تلميذ تتهم عامل مدرسة ابتدائى بالتعدى جنسيا على نجلها بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

اتهمت ولية أمر تلميذ بمدرسة بدرة الابتدائية، التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية عامل المدرسة باستدراج نجلها لمحاولة التعدى عليه جنسيًا.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بتقدم "مسعدة .ع" ولية أمر التلميذ  "أحمد م" بالصف الأول الابتدائى بمدرسة كفر بدرة الابتدائية التابعة بتحرير المحضر رقم 31429 لسنة 2016 جنح مركز ميت غمر، اتهمت فيه "عصام ع" العامل بالمدرسة بمحاولة التعدى على نجلها جنسيا، بعد أن قام باستدراجه داخل حمامات المدرسة.

 

وأمر المقدم محمد الحسينى، رئيس مباحث المركز، باستدعاء عامل المدرسة وبمواجهته نفى التهمة الموجهة إليه، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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