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تجديد حبس 7 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر

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تجديد حبس 7 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر تجديد حبس 7 إخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر

>كتب أحمد الجعفرى

جددت النيابة الكلية بجنوب الجيزة حبس 7 متهمين من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وحث المواطنين على التظاهر وتكدير الأمن والسلم العام.

 

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهمين الـ7 وهم كل من "م.ن"،"ا.ع"،"م.ع"، "ك.ح"،"ع.م"،"ا.س"، "م.ج" بعدما كشفت تحريات الأمن الوطنى انضمامهم لجماعة الإخوان وتبنيهم أفكار الجماعة ومخطتها الرامى؛ لإسقاط الدولة وتكدير الأمن والسلم العام والدعوة إلى التظاهر.


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