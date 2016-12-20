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وزير الرياضة: "مش هنلغى الدعم"

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وزير الرياضة: "مش هنلغى الدعم" وزير الرياضة: "مش هنلغى الدعم"

>كتبت أسماء عمر

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لن تلغى الدعم وستبذل أقصى مجهود للإنفاق على الاتحادات، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن دعم 50 اتحادا والميزانية المرصودة 100 مليون فقط للدعم، وإذا كان نصيب كل اتحاد 2 مليون فهو مبلغ ضعيف للغاية فى الوقت الراهن مع مضاعفة سعر الصرف.

 

وأكد عبد العزيز خلال اجتماعه بالاتحادات فى مقر الوزارة أن ملتزمة بالمبلغ الذى قدمته العام الماضى للاتحادات مع العلم أنه غير كاف، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية، لكن الوزارة تبذل أقصى مجهود فى حدود المتاح فى تقديم الدعم، لكن لن تستطيع أن تستمر بنفس الطريقة خلال العام الماضى.


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