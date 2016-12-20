الصحة: 91 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوعين بتكلفة 138 مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 91 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوعين الماضيين، في الفترة من 3 الى 15 ديسمبر الحالى على مستوى محافظات الجمهورية، وبتكلفة بلغت 138 مليون و220 ألف جنيه.

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> ‫وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 27 ألف و261 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على فيروس سي.

و أشار إلى أن القرارات تضمنت 58 ألف و225 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 774 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 92 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

و أضاف إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪48 ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.