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مصطفى قمر يضم أغنية”فوق القمر” لألبومه المقبل

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مصطفى قمر يضم أغنية”فوق القمر” لألبومه المقبل مصطفى قمر يضم أغنية”فوق القمر” لألبومه المقبل

كتب_مصطفى حمزة

قرر المطرب مصطفى قمر، ضم غنية بعنوان “فوق القمر” ألبومه المقبل “لمن يهمه الأمر”.
> الاغنية من كلمات الشاعر محمود صلاح،وألحان محمد رحيم،فى ثانى تعاون لهما مع “قمر” بعد أغنية “العشق عشقينه”.
> تجدر الإشارة ان الأغنية الجديدة هى ثالث عمل يجمع بين”صلاح”و”رحيم”،حيث قدما معا أغنية”بتفرج ع الأيام” التى تغنت بها المطربة بوسى فى مقدمة مسلسل “الخانكه”
> محمود صلاح سجل له مؤخرا المطرب الشعبى احمد عدوية أغنية بعنوان “الحلو وصل” من ألحان عصام كاريكا،وغنت من كلماته أنغام “فنجان النسيان”،كما قدم له رامى عياش”على ناس وناس”.

 

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