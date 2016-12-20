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وزير السياحة يلتقى البابا تواضروس ويؤكد أهمية نشر قيم المحبة والتسامح

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وزير السياحة يلتقى البابا تواضروس ويؤكد أهمية نشر قيم المحبة والتسامح وزير السياحة يلتقى البابا تواضروس ويؤكد أهمية نشر قيم المحبة والتسامح

البابا تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارة للأردن

التقى وزير السياحة يحيى راشد، البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية لتقديم واجب العزاء فى ضحايا الكنيسة البطرسية.
> وتطرق الحديث إلى أهمية نشر قيم المحبة والتسامح ونبذ العنف بكافه أشكاله، وأهمية العمل فى مختلف المحاور للنهوض بمصر.
> وفى سياق أخر، أكد الوزير أهمية إطلاق رحلة إحياء مسار العائلة المقدسة كمنتج سياحى جديد ويشكل أهمية خاصة بالنسبة للمقصد السياحى، وأهمية التنسيق مع الكنيسة المصرية لتنظيم رحلات لنقاط مرور العائلة المقدسة فى كرسالة حب وسلام للعالم وما يترتب على تحفيز السياحة الدينية من مردود إيجابي كأحد آليات التحرك نحو استعادة الحركة السياحية الوافدة.
> وأضاف الوفد أن إحياء مسار العائلة المقدسة من المشروعات التي تحظى بإهتمام بالغ من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية في ظل وجود العديد من المواقع السياحية المسيحية التي سيتم الاستفادة منها في رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر والتي تلقى إهتمام بالغ لملايين المسيحيين في العالم.

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