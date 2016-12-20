أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

تنظيف الملابس الشتوية في إرشادات عمليّة

Google+ Print

الثلاثاء 20-12-2016 16:05

تتعرّض الملابس الشتويّة إلى الأمطار والغبار، وهي تتطلّب العناية الدوريّة، تجنبًا لتلفها. ويتطلّب تنظيف الملابس الشتوية، اتباع الآتي:   

| يمكن نزع البقع عن الملابس الصوف، مع مسح موضع الإتساخ بقطعة من القماش مبلّلة بالخلّ الأبيض وبضع قطرات من الـ"سبيرتو"، مع تجنب فركها بشدة، أو غسلها في الغسالة أو نقعها بالماء طويلًا؛ لأن الماء يتسبّب بانكماشها.
| يُفضّل مسح الملابس الجلد، بفوطة مبلّلة بالماء، وذلك بعد عصر الأخيرة جيّدًا، مع تجنب تعريضها إلى أشعة الشمس لتجفيفها حتى لا يتقشّر الجلد.
| يُفضّل الاكتفاء بتمشيط الملابس الفرو بفرشاة ناعمة، مع مسحها برفق بفوطة مبلّلة بالماء.
| يُنفض الغبار عن المعاطف، بفرشاة الغبار. وتتمّ تهوئة المعاطف، قبل توضيبها بالخزانة.
| يمكن الاستعانة ببخار الحمّام لفرد الملابس الشتوية، وذلك عبر تعليقها أثناء أخذ حمّام دافئ. علمًا بأن البخار يساعد في تمليس الملابس، بدون استخدام المكواة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي