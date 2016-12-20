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متهمو "بيت المقدس" يؤدون صلاة الغائب على عادل حبارة داخل قفص الاتهام

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متهمو "بيت المقدس" يؤدون صلاة الغائب على عادل حبارة داخل قفص الاتهام متهمو "بيت المقدس" يؤدون صلاة الغائب على عادل حبارة داخل قفص الاتهام

>كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

 

وأثناء سماع أقوال الشهود أدى المتهمون فى قضية بيت المقدس، صلاة الجنازة على عادل حبارة داخل قفص الاتهام، وبسؤال دفاع المتهمين أكد أن المتهمين أدوا صلاة الجنازة على حبارة.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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