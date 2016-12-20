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الداخلية تعيد 41 مليون جنيه للدولة بعد ضبط 294 هاربا من مديونات خلال شهر

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الداخلية تعيد 41 مليون جنيه للدولة بعد ضبط 294 هاربا من مديونات خلال شهر الداخلية تعيد 41 مليون جنيه للدولة بعد ضبط 294 هاربا من مديونات خلال شهر

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 294 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال خلال شهر.

وجهت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة بكافة محافظات الجمهورية، لتنفيذ الأحكام القضائية لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 294 حكماً قضائياً بينهم 273 حكماً قضائياً لصالح 20 بنكا، بلغت جملة المديونية فيها 41,941,795 جنيه، و21 حكماً قضائياً لصالح 5 شركات وهيئات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة، وجارى استمرار الحملات، وقد حققت تلك الجهود نتائج متميزة لدعم الاقتصاد القومى بملاحقة المحكوم عليهم الهاربين من سداد الديون للأوعية الاقتصادية والبنوك.


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