شرطة الشارقة تلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة المحال التجارية

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الباكستانية، متخصصين بسرقة المحلات التجارية.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة يفيد بقيام مجهولين بكسر وسرقة محل للأجهزة الإلكترونية بإحدى المناطق التجارية بالشارقة حيث تم الانتقال إلى المحل المذكور ومعاينته من قبل فريق من رجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية.

وفي ضوء المعطيات والأدلة التي توفرت بمسرح الجريمة فقد تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه السرقات وتحديد هويتهم وملاحقتهم والقبض عليهم , وبالبحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية عدد من المشتبه بهم ومعرفة أماكن إقامتهم والقبض عليهم ، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وتفتيش مقر سكنهم تم العثور على عدد كبير من الهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر المحمول التي يشتبه بأن المذكورين قاموا بسرقتها من المحلات التجارية.

وبالتحقيق مع المشتبه بهم فقد اعترفوا بقيامهم بارتكاب جريمة السرقة موضوع البلاغ بالإضافة إلى تورطهم في ارتكاب عدد آخر من جرائم السرقة في مواقع مختلفة من مدينة الشارقة , وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

و على الرغم من التراجع الكبير لهذا النوع من الجرائم الذي شهدته إمارة الشارقة خلال الأعوام الأخيرة ، فقد طالب المقدم فيصل إبراهيم بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أصحاب المحلات التجارية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي تحول دون تعرض محلاتهم للسرقة ، وعدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المحلات

التجارية والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة وتأمين أبواب المحلات والتأكد من إغلاقها بصورة محكمة عند مغادرتها، بالإضافة إلى تأمين محلاتهم من خلال وضع كاميرات المراقبة وربط المحلات بنظام الإنذار المبكر حتى لا يسهل التعدي عليها ، وتمكين أجهزة الشرطة من التدخل الفوري والسريع عند تعرض المحل لمحاولة السرقة والتعدي.