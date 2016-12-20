موعد إطلاق أول دراجة نارية مغطاة في مصر والسعر الذي سوف تتوافر به داخل السوق

شيماء مصطفى

أعلنت إحدى شركات الإستيراد من الخارج منذ أيام قليلة نيتها عن استيراد دراجة نارية حديثة مغطاة بالكامل، تعمل بالوقود الحيوي مثل البنزين ، ومنذ أن أعلنت الشركة عن هذه المفاجئة السارة ، بدأ الكثير من المواطنين داخل مصر بالتساؤل عن الموعد النهائي الذي سوف تتوافر فيه السيارة داخل السوق ، وأيضا تسائل الكثيرون عن السعر الذي سوف تتوافر به السيارة للمستهلك العادي .

سعر وموعد إطلاق أول دراجة نارية مغطاة في مصر .

صرحت بعض المصادر المسؤلة عن أن السيارة سوف يتم استيرادها من ألمانيا ، وأنها سوف تتوافر في الأسواق المصرية المحلية بداية من شهر يناير المقبل 2017 ، وبعد أن تدخل السيارة إلى الأسواق المصرية في الشهر المقبل ، سوف يستطيع أي مواطن مصري على الإطلاق أن يقوم بشراءها وإجراء التراخيص اللازمة لسيرها داخل الشوارع.

وأما عن السعر الذي ستتاح به السيارة داخل السوق المصري، فقد أشارت بعض المصادر من داخل الشركة المستوردة لها وهي توجد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، بأن السيارة ستتوافر بسعر أولى 18 ألف جنيه مصري فقط ، وأشارت المصدر إلى انه من المقرر تخفيص سعر السيارة في المستقبل .

وتنوي الشركة المستوردة للسيارة بأن تشرع في بناء مصنع داخل مصر لتصنيع السيارة وذلك لتقليل سعرها داخل السوق المصري إلى أقصى حد ممكن للمستهلكين ، وتجري الشركة الأن بعض المفاوضات مع وزارة النقل المصرية للسماح للسيارة بالسير داخل الشوارع العامة بالتراخيص اللازمة .

يشار إلى ان السيارة تحتوي على 3 مقاعد فقط ، المقعد الأول في الأمام وهو مخصص للسائق ، ومقعدين في الخلف للركاب خلف السائق .

شبكةعيونالإخبارية

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