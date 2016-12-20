ننشر شروط وموعد التقديم للالتحاق بالتجنيد بصفوف القوات المسلحة

شيماء مصطفى

صدق الفريق أول صدقي صبحي سيد، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين، مرحلة أبريل 2017، اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر 2016، وأعلن ذلك مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، اللواء محيي الدين كمال عبد العليم في مؤتمر صحفي.

وينشر موقعنا شروط وموعد قبول دفعات التجنيد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة المصرية في التقرير التالي، ويعرض المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم لجميع الكليات الحكومية والخاصة، والمؤهلات الطلوبة هي:



أولًا: المؤهلات المتوسطة

أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، اللواء محيي الدين كمال عبد العليم، أن هذه الدفعة تشمل مواليد أشهر من 4، 5، 6 من عام 1997، الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد أشهر “4، 5، 6” لجميع السنوات حتى عام 1996 وخريجي العام الدراسي “2015­ – 2016″، وكذا المتخلفين من السنوات السابقة.

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن توقيت استقبال الشباب بمكاتب التجنيد سيكون اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 26-12-2016، وتوقيتات تسجيل وإجراء الكشف الطبي على هؤلاء الشباب بمناطق التجنيد والتعبئة والذي سيبدأ من يوم الأحد الموافق 8-1-2017 حتى يوم الأربعاء 1- 2- 2017.



ثانيًا: المؤهلات العليا

وأعلن مدير إدارة التجنيد والتعبئة،اللواء محيي الدين كمال عبد العليم، في المؤتمر الصحفي، أن الشباب من مواليد 1-1 وحتى 30- 6 من جميع السنوات حتى عام 1996، من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الخاصة والحكومية من الحاصلين على المؤهل الدراسي، والمعتمدة نتيجتهم الدراسية، خلال الفترة من أول شهر 8- 2016 حتى آخر شهر 1- 2017.

وأضاف عبد العليم أن ذلك يشمل الشباب خريجي جميع كليات القمة المتمثلة في الطب البشري والأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، والتمريض الذين أنهوا سنة الامتياز ومدة التدريب خلال الفترة من أول أغسطس 2016 حتى آخر يناير 2017، وكذلك المتخلفين من سنوات سابقة في نفس هذه الفئة.

كما يتضمن مواليد الفترة من 1-1-1997 حتى 30-6- 1997 من خريجي العام الدراسي 2015 – 2016، في الفترة من أول فبراير 2016 حتى آخر يناير 2017، والمتخلفين من السنوات السابقة.

ومن المقرر استقبال هذه هؤلاء الشباب اعتبارًا من 1-1-2017، على أن يتم التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة من 2-2- 2017 وحتى 20- 2- 2017.



ثالثًا: المؤهلات فوق المتوسطة

تتضمن هذه الفترة الشباب مواليد من شهر 1-1 وحتى شهر 30- 6 من جميع السنوات حتى عام 1996 والحاصلين على مؤهلهم الدراسي في الفترة من أول شهر 8-2016 وحتى آخر 1-2017، وكذلك مواليد الفترة من يوم 1-1 إلى يوم 30-6 من عام 1997 وخريجي العام الدراسى “2015 – 2016” الفترة من أول شهر 2- 2016 حتى آخر شهر 1- 2017، ومعهم المتخلفون من سنوات سابقة.

وكشف عبد العليم عن أنه من المقرر فتح باب استقبال الشباب بمكاتب التجنيد والتعبئة في موعد 11-2-2017، وتوقيتات التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة من 21-2-2017 وحتى 25-2-2017.



الشباب الغير حاصلين على مؤهلات دراسية

من مواليد أشهر “4، 5، 6” من عام 1997 والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يكون توقيت استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 15-2-2017، على أن تكون توقيتات التسجيل وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة من 26-2-2017 حتى 11-3-2017.

شبكةعيونالإخبارية

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