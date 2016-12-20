أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مؤكدة دعمها لأمن بيروت

Google+ Print
الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مؤكدة دعمها لأمن بيروت الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مؤكدة دعمها لأمن بيروت

>كتبت مريم بدر الدين

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان تشكيل الجديدة فى لبنان، حيث وجه المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى التهنئة لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

 

وأكد كيربى عبر الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، على تشجيع الولايات المتحدة حكومة لبنان على استغلال الفرصة للاستجابة لاحتياجات شعبها ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

 

وتابع كيربى "تؤكد الولايات المتحدة دعمها القوى لأمن واستقرار وسيادة لبنان وتتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة. وسنتابع وقوفنا مع مؤسسات وشعب لبنان".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية