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العثور على جثة مسجل خطر مقتول بالرصاص داخل سيارة مسروقة بجوار سكك حديد قنا

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العثور على جثة مسجل خطر مقتول بالرصاص داخل سيارة مسروقة بجوار سكك حديد قنا العثور على جثة مسجل خطر مقتول بالرصاص داخل سيارة مسروقة بجوار سكك حديد قنا

>قنا – هند المغربى

عثر الأهالى صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر بجوار شريط سكك حديد قرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل سيارة نقل بالقرب من شريط سكك حديد قرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا وبها عدة طلقات نارية تم نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام. 

فيما أفادت التحريات التى قادها العقيد دكتور محسن كمال مأمور مركز قنا بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، أن الجثة لشخص يدعى "عامر.م.م" 30 سنة مسجل خطر سرقات وبها عدد من الطلقات بالبطن والصدر والظهر وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وتم نقل الجثة لمستشفى قنا العام والتحفظ على السيارة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.


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