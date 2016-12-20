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تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 3 يناير

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تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 3 يناير تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 3 يناير

>كتب إيهاب المهندس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 3 يناير لاستكمال سماع الشهود.

 

كما قررت المحكمة تغريم 7 من شهود الإثبات ألف جنيه، وكما أمرت بضبط وإحضار 8 من شهود الإثبات.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.


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