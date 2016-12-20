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ضبط 25 عاطلا من المسجلين بحوزتهم 3 كيلو بانجو وكيلو ونصف حشيش بالقليوبية

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ضبط 25 عاطلا من المسجلين بحوزتهم 3 كيلو بانجو وكيلو ونصف حشيش بالقليوبية ضبط 25 عاطلا من المسجلين بحوزتهم 3 كيلو بانجو وكيلو ونصف حشيش بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام  المحافظة، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة.

 

وأسفرت الحملة التى تمت بإشراف اللواء مجدى عبدالعال مدير الأمن، عن ضبط  25 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم 3 كيلو بانجو، وكيلو ونصف من مخدر الحشيش، و530 قرص مخدر، و306 جرامات من مخدر الهيروين تم تحرير محاضر للمتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 


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