محكمة جنايات القاهرة تخلى سبيل متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إخلاء سبيل المتهم أحمد ماهر المتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، حيث صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد.

كانت التحريات والتحقيقات كشفت عن قيام موظف بالانتماء إلى فكر داعش الإرهابى بعمل خلية عنقودية، وجعل المتهم أحد المسئولين عنها، وكانت تهدف هذه الخلية إلى تكفير الحاكم والعاملين بالشرطة والقوات المسلحة، واستحلال دمائهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت الأمنية والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم، واستحلال دمائهم وممتلكاتهم.