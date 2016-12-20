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شاهد بـ «أنصار بيت المقدس»: سيارتين قاموا بالهجوم على نقطة لنزهة

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شاهد بـ «أنصار بيت المقدس»: سيارتين قاموا بالهجوم على نقطة لنزهة شاهد بـ «أنصار بيت المقدس»: سيارتين قاموا بالهجوم على نقطة لنزهة

القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”

واصلت  محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد جلسة محاكمة المتهمين بقضية أنصار بيت المقدس، واستمعت المحكمة  إلى شهادة عليوة حسن حول واقعة النزهة، وقال إنه يعمل أمين شرطة بنجدة شرق القاهرة، وكان معين لفحص البلاغات وأبلغتنى غرفة العمليات بوقوع حادث بشارع أحمد مصطفى  المؤدى لنقطة النزهة، وأثناء توجهى للحادث، ووجدت اشخاص مدنيين يخبرونى بوجود اطلاق نار على نقطة النزهة وعندما ذهبت للنقطة لم اجد احد ووجدت بندقيتين آليتين وان بعض الاشخاص اخبرونى ان هناك سيارتين لونهما اسود بداخلهم 5 افراد وهم من قاموا باطلاق النار”.

واستشهد رقيب الشرطة مصطفى ربيع وشخص مدنى وإصابة امين شرطة يدعى فايز  ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد متى حدثت الواقعة فاجاب فى اغسطس 2013 ووجهت النيابة سؤالا للشاهد هل استخدمت السلاح الذي كان بحوزتك فاجاب الشاهد انه استخدم السلاح كساتر عندما اخبره اشخاص بوجود بعض الاشخاص داخل النقطة.

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