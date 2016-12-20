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«الرقابة والتوزيع بوزارة التموين»: حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات

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«الرقابة والتوزيع بوزارة التموين»: حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات «الرقابة والتوزيع بوزارة التموين»: حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات

أرشيفية

أعلن فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة أنه طبقا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التمونية، موضحا أن من بين هؤلاء متلاعبين في أساسى المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتا إلى أنه جارى التصحيح فى 4 ملايين استمارة.

وأوضح عفيفى خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم بالفعل تشكيل لجنة خماسية من وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعى لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، مشيرا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابى وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم بمنظومة الدعم دون الارتباط بمستوى الدخل.

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