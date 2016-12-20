حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

أيامك القادمة ستشهد أزمة مالية كبيرة، وتحتاج إلى تقليل نفقاتك بشكل ضرورى حتى تستطيع ان تخرج من هذه الأزمة دون أن تضطر إلى البحث عن مهنة إضافية.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

لديك حس دعابة مميز، وكثير من الأشخاص ينجذبون لك بسبب هذا الحس، لكن لا تظهر انفعالك مع الأشخاص بشكل دائم حتى لا تؤخذ انطباعات التفاهة عنك

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تأخذ الحماية الكافية ضد عدوى البرد والفيروسية والتهابات أخرى فى الجهاز التنفسى، ورغم ذلك إلا إنك لابد أن تبتعد عن أماكن الازدحام قدر المستطاع.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يبتعد بنفسه عن الأجواء المزعجة التى تثير أعصابه وتخرجه عن إطار السيطرة الذى يحاول أن يضع نفسه فيه بشكل دائم.