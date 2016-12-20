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بالصور.. جلسة مغلقة لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين لبحث مواجهة الإرهاب والهجرة

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بالصور.. جلسة مغلقة لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين لبحث مواجهة الإرهاب والهجرة بالصور.. جلسة مغلقة لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين لبحث مواجهة الإرهاب والهجرة

>كتب - محمود محيى - تصوير كريم عبد الكريم

انتهت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم فى الدول الأوروبية، منذ قليل، وبدأ الوزراء جلسة مغلقة لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

 

ويناقش الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيون، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربى والأوروبى، إلى جانب بحث عدد من القضايا منها التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، حيث تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية فى هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008 وذلك رغم العثرات التى شهدتها الفترة السابقة قبل ذلك.

 

ويركز الوزراء خلال اجتماعهم على عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بنزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر.

 

كما يناقش الوزراء فكرة عقد قمة عربية أوروبية مشتركة دورية وذلك على غرار القمم التى يعقدها الجانب الأوروبى مع التكتلات الإقليمية الأخرى، حيث يوجد مقترح عربى ضمن مشروع الإعلان المشترك الذى سيصدر عن وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم فى الاتحاد الأوروبى، بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات التى تواجه المنطقتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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