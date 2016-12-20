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صور.. معسكرًا تدريبيًا لشباب حزب مستقبل وطن في بورسعيد

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نظم حزب مستقبل وطن معسكر لشبابه من جميع أنحاء الجمهورية بمدينة بورسعيد، ليكون معسكرًا تدريبيًا هامًا للشباب للتدريب علي نظم الحياة و اتخاذ القرار و فتح أفاق جديدة لاستخدام طاقات الشباب وتأهيلهم لخدمة المجتمع.

و قال أحمد بدر أمين الإعلام ومساعد الامانة بالحزب إن المعسكر سيستمر حتي يوم الجمعة القادم، و يتم فيه اقامة ورش عمل في الاقتصاد و الصناعة و الصحة و برنامج 2030 وانتخابات المحليات والرؤية الثاقبة للمحايات والرؤيا الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القادمة.

وأضاف بدر ان أشرف رشاد رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد اهتم بالمعسكر الذي استصافته محافظة بورسعيد بقرية الكروان لعدد 518 شاب من جميع محافظات مصر.

وأكد بدر أن المعسكر ناجح للغاية لانه سيصقل الشباب و يجعلمهم قادرين علي مواجه التحديات القادمة في ظل الانتعاشة الاقتصادية القادمة لمصر.

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