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ضبط سائق يمارس أعمال السمسرة لإنهاء التراخيص بوحدة مرور القناطر الخيرية

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ضبط سائق يمارس أعمال السمسرة لإنهاء التراخيص بوحدة مرور القناطر الخيرية ضبط سائق يمارس أعمال السمسرة لإنهاء التراخيص بوحدة مرور القناطر الخيرية

>القليوبية - خالد حجازى

ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على سائق أثناء ممارسته أعمال السمسرة، وإنهاء الإجراءات الترخيصية داخل وحدة مرور القناطر الخيرية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين والسائقين.

 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بضبط "ياسر ك ع" 40 سنة، سائق، داخل وحدة المرور، والعثور معه على مبلغ مالى وصورة رخصة تسيير، ونموذج فحص 101 مرور، وأورنيك عادم ووصل طفاية.

 

وبالكشف عنه تبين أنه محكوم عليه وهارب من عدة قضايا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 42012 جنح مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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