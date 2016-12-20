شاهد في «أنصار بيت المقدس»:أطلقت النار فى الهواء والقاضى «مصفتهمش ليه»

استمعت المحكمة الى شاهد الإثبات الثانى حول واقعة اطلاق النار على كمين بالتجمع الأول و قال أنه كان يعمل ضابط شرطة وكلف بالخدمة في الكمين المتواجد بطريق التجمع الأول، وأنه أصيب بشظايا .

وعن سؤال المحكمة للشاهد عن تصرفه بعد إطلاق النار على الكمين، أكد الشاهد انه أطلق الرصاص في الهواء اتجاه مطلقين النار على الكمين، ليعنف رئيس المحكمة الشاهد ووجه حديثه للشاهد قائلا: انت أضرب عليك نار ليه مصفتش مطلقين النار على الكمين” انت لو جتنى وقلتلى صفتهم كنت هديك جايزه .

وطلب على اسماعيل أن يثبت ماقاله رئيس المحكمة للشاهد فرد رئيس المحكمة اى حد يضرب نار يتصفى على طول انت عايز الارهابيين يضربوا نار عليهم وميصفهمش.

> ⁠⁠⁠⁠ثم ⁠⁠⁠استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات الثالث، والذى قال أنه يعمل أمين شرطة، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن أقواله حول واقعة إطلاق النار على كمين شرطة طريق التجمع الأول، أكد الشاهد أن مجهولون اطلقوا النار على الكمين، وانه أخذ ساتر بعد إطلاق النار على الكمين ولم يتمكن الشاهد من إطلاق النار على المتهمين، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للشاهد قائلا:” مصفتش ليه مطلقين النار على الكمين جاتك خيبة.