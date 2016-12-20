أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شاهد في «أنصار بيت المقدس»:أطلقت النار فى الهواء والقاضى «مصفتهمش ليه»

Google+ Print
شاهد في «أنصار بيت المقدس»:أطلقت النار فى الهواء والقاضى «مصفتهمش ليه» شاهد في «أنصار بيت المقدس»:أطلقت النار فى الهواء والقاضى «مصفتهمش ليه»

ارشيفية

استمعت المحكمة الى شاهد الإثبات الثانى حول واقعة اطلاق النار على كمين بالتجمع الأول و قال أنه كان يعمل ضابط شرطة وكلف بالخدمة في الكمين المتواجد بطريق التجمع الأول، وأنه أصيب بشظايا .

وعن سؤال المحكمة للشاهد عن تصرفه بعد إطلاق النار على الكمين، أكد الشاهد انه أطلق الرصاص في الهواء اتجاه مطلقين النار على الكمين، ليعنف رئيس المحكمة الشاهد ووجه حديثه للشاهد قائلا: انت أضرب عليك نار ليه مصفتش مطلقين النار على الكمين” انت لو جتنى وقلتلى صفتهم كنت هديك جايزه .

وطلب على اسماعيل أن يثبت ماقاله رئيس المحكمة للشاهد فرد رئيس المحكمة اى حد يضرب نار يتصفى على طول انت عايز الارهابيين يضربوا نار عليهم وميصفهمش.
> ⁠⁠⁠⁠ثم ⁠⁠⁠استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات الثالث، والذى قال أنه يعمل أمين شرطة، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن أقواله حول واقعة إطلاق النار على كمين شرطة طريق التجمع الأول، أكد الشاهد أن مجهولون اطلقوا النار على الكمين، وانه أخذ ساتر بعد إطلاق النار على الكمين ولم يتمكن الشاهد من إطلاق النار على المتهمين، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للشاهد قائلا:” مصفتش ليه مطلقين النار على الكمين جاتك خيبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا