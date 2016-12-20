لأول مرة ..«استوديو تحليلى» لدورى السلة المصرى على dmc sports

كتبت-إنجي لطفي

> حرصت dmc sports عل بث الدورات المجمعة النهائية لعمالقة كرة السلة المصرية.

الدورة المجمعة الأولى سيتم نقل جميع مبارياتها مباشرة على قناة dmc sports مصحوبة بالاستوديو التحليلى فى برنامج “تحت الأضواء” الذى يقدمه جوهر نبيل، ويستضيف فيه عدد من أبرز نجوم كرة السلة المصرية.

6 فرق تأهلوا إلى الدورة المجمعة وهم الزمالك والاتحاد السكندري والأهلي وسبورتنج والجزيرة والجيش، وستقام الدورة الأولى على صالة الإسماعيلية فى الفترة من 20 وحتى 22 ديسمبر الجارى.

> وإليكم جدول بث المباريات والأستوديو التحليلى على dmc sports

الثلاثاء 20-12

1:30 برنامج تحت الاضواء والأستوديو التحليلى

2:00 الاتحاد السكندرى X الأهلى

4:00 الجيش X سبورتنج

6:00 الزمالك X الجزيرة

الأربعاء 21-12

1:30 برنامج تحت الأضواء والأستوديو التحليلى

2:00 الجزيرة X سبورتنج

4:00 الأهلى X الزمالك

6.00 الجيش X الاتحاد

الخميس 22-12

1:30 برنامج تحت الأضواء والأستوديو التحليلى

2:00 الزمالك X الجيش

4:00 الاتحاد السكندرى X الجزيرة

6:00 سبورتنج X الأهلى

السبت 24-12

1:30 برنامج تحت الأضواء والأستديو التحليلى

2:00 الأهلى × الاتحاد

4:00 سبورتنج × الجيش

6:00 الجزيرة × الزمالك

الأحد 25-12

2:00 سبورتنج× الجزيرة

4:00 الزمالك× الأهلى

6:00 الاتحاد× الجيش

الإثنين 26-12

2:00 الجيش× الزمالك

4:00 الجزيرة× الاتحاد

6:00 الأهلى × سبورتنج