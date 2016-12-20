أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط 7 كيلو أسماك مملحة و3 كيلو "مش" منتهية الصلاحية بمدينة إسنا

Google+ Print
بالصور.. ضبط 7 كيلو أسماك مملحة و3 كيلو "مش" منتهية الصلاحية بمدينة إسنا بالصور.. ضبط 7 كيلو أسماك مملحة و3 كيلو "مش" منتهية الصلاحية بمدينة إسنا

>الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة بوسط المدينة لضبط كل ما هو مخالف للقانون فى هذه المجال، أسفرت عن ضبط 10 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت اللجنة التى قادتها المهندسة صباح منصور مدير إدارة البيئة، ومحمد بسطاوى مفتش عام تموين إسنا، بالإشتراك مع إدارة الصحة والسلامة المهنية والإدارة البيطرية، من ضبط 7 كيلو أسماك مملحة منتهية الصلاحية، و3 كيلو جبنة مملحة "مش" غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365