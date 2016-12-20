حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات الرسمية بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة حبس كلا من "حاتم. م" 30 عاما، و"وليد. ب" 33 عاما، و"أيمن .أ" 28 عاما، و"محمود.ا" 29 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل عصابة متخصصة فى تزوير محررات رسمية واستخدامها فى أغراض غير مشروعة قانونا.

كشفت تحقيقات هشام دبوس، وكيل أول النيابة، أن المتهمين شكلوا عصابة لتزوير المحررات والمستندات الرسمية، واستخدام أختام مقلدة لشعار الجمهورية، للنصب بها على المواطنين، وانه ألقى القبض عليهم وبحوزتهم شهادات وتوكيلات مزورة، وتحمل أختام مزيفة، كما ضبط مبلغ مالى يقدر بـ170 ألف جنيه.