أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات الرسمية بالعمرانية

Google+ Print
حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات الرسمية بالعمرانية حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات الرسمية بالعمرانية

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة حبس كلا من "حاتم. م" 30 عاما، و"وليد. ب" 33 عاما، و"أيمن .أ" 28 عاما، و"محمود.ا" 29 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل عصابة متخصصة فى تزوير محررات رسمية واستخدامها فى أغراض غير مشروعة قانونا.

 

كشفت تحقيقات هشام دبوس، وكيل أول النيابة، أن المتهمين شكلوا عصابة لتزوير المحررات والمستندات الرسمية، واستخدام أختام مقلدة لشعار الجمهورية، للنصب بها على المواطنين، وانه ألقى القبض عليهم وبحوزتهم شهادات وتوكيلات مزورة، وتحمل أختام مزيفة، كما ضبط مبلغ مالى يقدر بـ170 ألف جنيه.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365