" الإسكان العرب" يوجه الشكر لمصر لإعدادها دراسة "أسلوب إدارة وصيانة المجتمعات

كتب أحمد حسن

وجه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، فى اجتماعه اليوم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الشكر لجمهورية مصر العربية، على إعدادها دراسة "أسلوب إدارة وصيانة المجتمعات السكنية المشتركة" بصيغتها الحالية، مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بتعميم الدراسة وتوزيعها على الدول العربية الأعضاء.

وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، فى بيان صحفى اليوم، أن الدراسة تتناول أسلوب إدارة وصيانة المجتمعات السكنية المشتركة، فى محاولة للوصول إلى رؤية مشتركة بين الدول العربية، فى هذا الشأن، وذلك لأهمية هذا النمط فى قطاعات الإسكان فى مختلف الدول العربية، وارتباطها بتلبية الحاجة السكنية، فعلى الرغم من خصوصية كل مدينة وكل منطقة، إلا أن هناك تشابها فى أنماط العمران فى معظم الدول العربية، مما يؤكد ضرورة وضع تعريف موحد للمجتمعات السكنية المشتركة، يشمل أهم السمات والمعايير العمرانية وغير العمرانية، التى يمكن من خلالها تشخيص احتياجات المجتمعات السكنية المشتركة، وبخاصة تلك التى تتعلق بصيانة وإدارة هذه المجتمعات بصفة عامة، وتحديد أهم سبل معالجتها، من خلال عرض لبعض التجارب فى هذا المجال.

وأضافت: يعتبر توفير المسكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية، وأن مصطلح السكن الملائم، يتضمن ما يتجاوز مفهوم الجدران الـ4 للغرفة، والسقف الذى يستظل به الإنسان، فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، لذا فإن توفير المسكن لكل المواطنين والحفاظ عليه وصيانته يمثل الأمن والأمان للمجتمع كافة، وتظهر أهمية صيانة المبانى السكنية، بما تمثله من حفاظ على الثروة العقارية للبلدان.

وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن الدراسة خَلُصت إلى التوصيات التالية: تطوير التشريعات المنظمة لعملية إدارة وصيانة المجمعات السكنية، وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والشركات الخدمية الخاصة لتسهيل إدارة وصيانة المجمعات، وإنشاء وتطوير مؤسسات وشركات خاصة تعمل فى مجال الإدارة والصيانة الداخلية والخارجية مع تطوير سبل تمويلها، وتدريب وتنمية الكوادر الفنية فى مجال الصيانة، ونشر التوعية المجتمعية لأهمية الصيانة، والاستخدام الرشيد للمنشآت والخدمات العامة، مع توفير قاعدة بيانات تشمل الخرائط التنفيذية المُحدثة، وأى معلومات تخص المجمع السكنى للتسهيل من أعمال الصيانة والإدارة للمجمعات السكنية.

وقد قرر المجلس أيضاً، فى اجتماعه، الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح الجائزة الثالثة مناصفة بين الباحث المصرى الدكتور محمد شحاتة درويش، والباحث الأردنى م/ مالك أحمد خلف العلوان، وذلك ضمن جائزة أفضل بحث علمى لعام 2016، وموضوعه "التخطيط العمرانى ضمان التنمية المستدامة للمناطق الحضرية".