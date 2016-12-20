"جنح الغردقة" تنظر تجديد حبس 9 أمناء شرطة بتهمة التحريض والتجمهر

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت محكمة جنح الغردقة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشريف نظر تجديد حبس 9 أمناء شرطة من قوة تأمين الطرق بالبحر الأحمر بعد توجيه تهمة التحريض على التجمهر لهم اعتراضا على نظام الراحات المخصصة لهم .

وكانت نيابة غارب الجزئية قررت أمس، حبس 9 أمناء شرطة من قوة تأمين الطرق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريضهم على التجمهر اعتراضا على نظام الراحات .

واعترض عدد من امناء شرطة البحر الأحمر على نظام الاجازات المقترح من مدير أمن البحر الأحمر " 2 يوم عمل" و15 يوم راحة، مطالبين بإستمرار نظام الراحات المتبع" 15 يوم عمل" و15 يوم راحه وتحمع عدد منهم امام مديرية الامن اعتراضا على تلك الأمر وتم القبض على 9 من تأمين الطرق بمدينة غارب اثناء حضورهم للتجمهر امام المديرية وتم حبسهم 4 ايام واليوم تشهد المحكمة تجديد حبسهم من عدمه .

من جانب آخر شهد محيط محكمة البحر الأحمر، حالة من التشديد الأمني تزامنا مع توقيت بدأ نظر جلسة تجديد حبس 9 امناء شرطة بالبحر الأحمر .