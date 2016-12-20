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وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إسبانيا

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وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إسبانيا وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إسبانيا

سامح شكري وزير الخارجية

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم الثلاثاء وزير خارجية أسبانيا ألفونسو داستيس الذي يزور حاليا في إطار مشاركته بالاجتماع الوزاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره الأسباني بمناسبة توليه منصبه، كما استعرض معه الأوضاع الداخلية في مصر خلال الفترة الأخيرة علي صعيد استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه المصرية، مؤكدا حرص مصر علي خصوصية العلاقة مع أسبانيا، وتطلع الجانب المصري للدعم الأسباني داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجهها مصر حاليا وعلي رأسها التحديات الاقتصادية و مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير الأسباني حرص علي الاستماع إلي وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، وكذلك جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما ثمّن المواقف المصرية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا سعيه لتدعيم العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، وتطلعه لزيارة الوزير قريبا إلي برشلونة لحضور اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط تعزيزا للتعاون بين البلدين في الإطار المتوسطي.

ومن ناحية اخرى، أوضح أبو زيد ان المحادثات تطرقت الى مسار العلاقة الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث اكد الوزيران على توفر كل عناصر الإرادة السياسية لتطوير وتعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في كافة المجالات، لاسيما في ظل العلاقة التاريخية التى تجمع بين البلدين، فصلا ان مشاركتهما فى الإطار المتوسطى الذى تتميز الدول المشتركة فيه بخصائص ثقافية وحضارية متشابهة، وتواجه دوله تحديات مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق من إجل مواجهتها.

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