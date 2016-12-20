دوللى شاهين :وصلت مع طليقى لطريق مسدود..ولم أتعرض للضرب فى حفل “تامر هجرس

قالت الفنانة دوللى شاهين: “أنا لا أهرب من شىء، ومنذ أن بدأت عملى احتفل بالكريسماس فى المنزل، وسأعود مصر يوم 26 من الشهر الجارى”.

و أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غدير حسان، ببرنامج “راديو سكوب “المذاع على الراديو9090: ” أن طليقها باخوس يحاول أن يعود إليها ويصلح الأمور ، ولكنى رفضت لأن العلاقة بيننا وصلت إلى طريق مسدود .

وتابعت دوللى: “وللأسف قد صاحب الطلاق العديد من الإشاعات ، إلا إننا كنا متفقين على الطلاق، وذلك بسبب أسباب شخصية جدًا لن أفصح عنها”.

> ونفت “دولى” الإشاعات التى تردد بخصوص قيام طليقها بضربها فى حفل تامر هجرس، حيث أكد ان “باخوس” كان يعلم جيدا إنى فنانة ويوجد طفلة بيننا ، وكان فى مليون شخص فى الحفل ولو كان حدث ذلك وسط جميع أصدقائى كان هو من سيتعرض للضرب.

> كما أضافت “دولى” الحمدالله سمعتى تسبقنى، وعمرى ما بتخطى حدودى لا قبل الجواز ولا بعد الجواز، وأنا مش من السيدات التى تفتعل أمور من أجل أن تجعل زوجها يغار عليها.

وعلى صعيد أخر أكدت دوللى أنها ستقدم حفلتيين فى رأس السنة واحدة الإسكندرية وأخرى فى القاهرة”.