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4 فبراير.. الحكم على المتهمين بأحداث عنف الطالبية

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4 فبراير.. الحكم على المتهمين بأحداث عنف الطالبية 4 فبراير.. الحكم على المتهمين بأحداث عنف الطالبية


> قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز محاكمة 4 متهمين قد صدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية”للحكم بجلسة 4 فبراير المقبل

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.

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