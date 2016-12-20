تموين الغربية يداهم مصنعين ويضبط 5500 عبوة حلوى ومكسرات غير صالحة

الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية من شن حملة مكبرة على الأسواق وأصحاب المصانع والمخازن غير المرخصة من ضبط كميات المكسرات والحلوى والمواد الغذائية غير الصالحة.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أحمد الخواجة يفيد بتمكن ضباط المباحث من ضبط "ا ح ا" 45 عاما مقيم منطقة ثان طنطا، لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص لغش أغذية الأطفال، وتم استهداف المصنع وضبط 3120 عبوة فول سودانى غير صالح للاستخدام و1 شيكارة نشا تستخدم فى التصنيع، وشيكارة فول سودانى ونشا ودقيق تستخدم فى التصنيع.

تم ضبط " ك ح" 23 عاما مقيم مركز السنطة لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة من خامات غير مطابقة للمواصفات، وتم استهداف المصنع، وضبط 2400 قطعة حلوى جافة معبأة داخل عبوات معدة للتصنيع، تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.