الداخلية تطلق موقعها الإلكتروني بشكل جديد وخدمات متنوعة

أطلقت وزارة الداخلية موقعها الالكتروني بشكله الجديد وخدماته المتنوعة، www.moi.gov.ae مستعينة بأحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في توفير خصائص ابتكارية ضمن منظومة متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين في انجاز معاملاتهم بجودة عالية وفي زمن قياسي للحصول على البيانات وسهولة الوصول لها.

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> وتصدر الموقع كلمة ترحيبية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويقدم الموقع نبذة عن الوزارة ورؤيتها واستراتيجيتها ومهامها واختصاصاتها واسس العمل الشرطي ونبذة عن جوائز وزارة الداخلية والخدمات الالكترونية المقدمة في مختلف القطاعات الشرطية وتفعيل دور المشاركة والقرار الالكتروني، بالإضافة الى المركز الاعلامي والمشاركة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي والاستبيانات وغيرها من الأبواب التفاعلية المتاحة للجمهور والمتخصصين.

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> وقال العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الالكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية إن الموقع الالكتروني للوزارة يتوافق مع المعايير الخاصة بالحكومة الذكية ويتوائم مع دليل الهوية المرئية للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويهدف الى رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تسهيل تدفق البيانات وتوفرها من خلال النطاق والاستضافة والمعمارية وتصميم الموقع وقابلية الوصول والاستخدام بحيث اصبح محتوى الموقع الالكتروني شاملاً يركز على تفعيل المشاركة الالكترونية واستخدام ادوات التواصل الاجتماعي في بيئة آمنة ولحماية المعلومات وتوفير أدوات التسويق والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور .

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> وذكر أن التصميم الجديد تم إعداده من خلال آلية معتمدة مبنية على التعاون والمشاركة من خلال عقد ورش عمل متخصصة وجلسات للعصف الذهني لاستجلاب متطلبات الجمهور بالاستعانة بأساليب اتخاذ القرارات الإلكترونية، والتي تشمل الاستبيانات واستطلاعات الرأي وابواب مثل "شاركنا برأيك " وأضف فكرة " وتجميع كل المقترحات لدراستها وتمحيصها من قبل فريق العمل الذي استفاد منها في تكوين رؤية واهداف الموقع إلى جانب الاهتمام بالتناسق والتجانس بين مكونات الموقع الالكتروني وابرازها حسب التقارير التحليلية التي جرت بالمقارنة مع مواقع الكترونية عالمية رائدة ومتقدمة لإبراز المكونات التي يهتم بها المواطنين والمقيمين والراغبين بزيارة الدولة.

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> ولفت الحارثي الى أنه تم توفير خاصية الدعم الاستشاري للمتعاملين من خلال المحادثة الفورية، ورفع كفاءة أدوات البحث في الموقع بإتاحة امكانية اختصار النتائج بناء على معايير بحث متقدمة مثل التاريخ والموضوع والكلمات الأكثر بحثاً بما يتيح السرعة في الوصول للمعلومات الخدمية وتوفير خاصية تحويل الصوت إلى نص مكتوب واستخدامه في البحث باللغتين العربية والانجليزية.

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> واشار إلى أن الوزارة عملت على اتباع سياسة واضحة للبيانات المفتوحة استناداً لممارسات رائدة محلياً وعالمياً بما يعكس رغبة المؤسسة في التطوير المستمر عبر الانفتاح على المتعاملين وتوفير كافة احتياجاتهم من معلومات وبيانات بشكل شفاف وسلس ضمن معايير أمنية وتصنيف للبيانات حسب الدرجات الأمنية المختلفة لافتاً إلى أن البيانات المتوفرة تعكس خدمات وأنشطة الوزارة على صيغة ملفات قابلة للاستخدام لإعطاء الحرية الكاملة للمستخدمين في التعامل معها.

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> وأضاف إن الإدارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات عملت على توفير منصة مرئية تفاعلية تستعرض البيانات المفتوحة بطريقة تفاعلية متطورة تكنولوجيا مع اتاحة الفرصة للمتعاملين اضافة التعليقات على البيانات المفتوحة لتقوم الوزارة بدراستها وبحث السبل الكفيلة بتنفيذ مقترحاتهم في أقرب وقت.

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> توفير ممكنات التطوير

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> أكد الرائد ياسر القطيري رئيس قسم المواقع الإلكترونية بإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الابتكار هو الصفة الغالبة والأهم في موقع الوزارة الإلكتروني بشكله الجديد وخدماته المتنوعة وذلك ضمن حرص الوزارة على أن تكون في طليعة "المواقع الالكترونية الذكية " التي يحتذى بها في دولة الإمارات.

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> واضاف: عملنا على توفير ممكنات التطوير، باعتبار المواقع الالكترونية احدى المصادر الأساسية للمعلومة وخصوصاً في ظل التطور التكنولوجي المتسارع بجانب رفع مستوى وسرعة توفر الخدمات الالكترونية والذكية ضمن رؤية الحكومة الذكية، لتعزيز توفير الخدمة على مدار الساعة من خلال تعريف المتعاملين بحالة الطلبات لديهم والنواقص إن وجدت عبر عدة قنوات للتواصل من ضمنها الرسائل وعبر البريد الالكتروني توضح حالة المعاملات تحت الاجراء وعند الانجاز.

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> وأوضح ان الوزارة وفرت منظومة متكاملة تركز على تخصيص الموقع حسب رغبة الزائر عبر شرح سريع لأهم مكوناته، وتوفير مزايا خاصة لفئة ذوي الإعاقة منها تكبير وتصغير الخطوط وتغيير الألوان والقراءة الصوتية وغيرها، واتاحة الموقع باللغتين العربية والانجليزية بشكل اساسي مع توفير خاصية ترجمة النصوص إلى 28 لغة.

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> وتم اضافة مجموعة من المميزات الابتكارية في موقع وزارة الداخلية الالكتروني بشكله الجديد وخدماته المتنوعة أبرزها خاصية القراءة الليلية بحيث أصبح بإمكان متصفح الموقع التحكم في درجات الاضاءة حسب رغبته ن وتوفير خاصية الاشعارات والتنبيهات للمتعاملين الصادرة عن قطاعات الوزارة مثل المرور والترخيص وشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.

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> وتم تطوير صفحة الخدمات الالكترونية والتي تظهر مجموع الخدمات المقدمة لكل فئة " افراد أو قطاع اعمال " عند ضغط المستخدم على ايقونة القطاع، وتوفير خدمة " اتصل بنا " بطريقة مبتكرة في عرض المعلومات وتوفير الخصائص الجيومكانية، وخريطة آمنة ومطورة ومقطع فيديو لمبنى الوزارة بنطاق 360 درجة.

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> كما يوفر الموقع خاصية البحث في الاسئلة المتكررة، وتطوير خاصية البحث المتقدم، مع توفر التصحيح التلقائي واقتراح مفردات مرتبطة بالكلمة المراد البحث عنها، واظهار مراكز الخدمة والخدمات الهامة والالكترونية وبطاقات الخدمة الخاصة بكل خدمة، وتوفير خاصية الترجمة للصفحات والقراءة الليلية واشعارات المستخدمين، ومنظومة التخصيص من حيث توفير البيانات الشخصية والاختيارات للصفحات المفضلة والخدمات الالكترونية المفضلة.

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> كما يسمح الموقع بتقديم الشكاوى والمقترحات والتعليقات من قبل المتعاملين مع فرصة التقييم والتصفح التاريخي، والجولة الارشادية التي تأخذ الزائر في جولة تشرح وتوجه المستخدمين إلى أهم الأقسام الموجودة في الموقع مع تقديم شرح مبسط عن كل قسم، وإظهار التقويم لأهم الفعاليات والمناسبات، وعرض رسالة واضحة عند حدوث خطأ.

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> وتم تطوير العديد من المزايا المتقدمة في خصائص البيانات المفتوحة للتواءم مع احتياجات المستخدمين ، وتوفير الاحصائيات الرسمية بهدف تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة ، واحصائيات تفصيلية واجمالية لعدد المعاملات الالكترونية موزعة حسب خدمات القطاع وتغطي عدة سنوات ، وتطوير بطاقة الخدمة الخاصة بالخدمات ذات الأولوية بطريقة مبتكرة لتسهل على المستخدم الوصول إلى جميع متطلباته من خلال صفحة واحدة ، وتوفير ادوات تعليمية تفاعلية ومبتكرة ورفع مستوى الوعي بالخدمات الالكترونية والذكية من قبل المستخدمين ، وتوفير خاصية المشاركة بقنوات التواصل الاجتماعي بحيث يستطيع المستخدم مشاركاتها مع الأصدقاء .