أول مواصفة إدارية دولية للإمارات في مجال المقارنات المعيارية

أطلق مركز المقارنات المعيارية بوزارة الداخلية أول مواصفة إدارية دولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المقارنات المعيارية تحت مسمى PAS:7070 بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI).

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> وأشاد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بدعم القيادة العليا لتحقيق الريادة والتميز في انجاز المواصفة عالمياً، مثمناً توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتحفيزه المستمر لفرق العمل الشرطية لتحقيق الريادة، والوصول للقمة، والمحافظة على المكتسبات التي تحققها الدولة في المجالات الشرطية والأمنية.

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> وأكد الأمين العام حرص وزارة الداخلية المستمر على تنفيذ رؤية الحكومة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم امناً وسلامة من خلال تطوير نظم العمل الادارية التي تدعم بدورها تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

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> وبدوره أوضح المقدم مبارك سعيد الكليلي مدير مركز المقارنات المعيارية بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، بان العمل في إعداد المواصفة تم من خلال لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عدد من المنظمات الدولية المرموقة، من بينها المفتشية الملكية البريطانية، والمركز الأمريكي للجودة والانتاجية، وهيئة الاتصالات البريطانية، وشركة انتل الامريكية وآخرين.

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> وأضاف: أن المواصفة الدولية للمقارنات المعيارية، تعد ترجمة فعلية وخلاصة خبرات دولية في هذا المجال، وتأكيد حقيقي على أسبقية وزارة الداخلية في مجال المقارنات المعيارية، ومتابعة المستجدات والحرص على التميز والابتكار عالمياً، موضحاً إن العمل جار حالياً لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية والاستشارية بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية، لتسهيل عملية تطبيق المواصفة التي سيتم الاعلان عنها قريباً.

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> جدير بالذكر ان فريق عمل وزارة الداخلية الذي شارك في إعداد هذه المواصفة، هو برئاسة المقدم مبارك سعيد الكليلي مدير مركز المقارنات المعيارية، وضم في عضويته كلاً من المقدم عوض سالم الكثيري، والمقدم حمدان سعيد الراشدي، والرائد محمد نخيرة المزروعي، والخبيرين طلال الكيلاني وعصام محمود الحمادي.