أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البورصة تقفز لأعلى مستوى في تاريخها بالتعاملات الصباحية

Google+ Print
البورصة تقفز لأعلى مستوى في تاريخها بالتعاملات الصباحية البورصة تقفز لأعلى مستوى في تاريخها بالتعاملات الصباحية

البورصة المصرية – أرشيفية

كتب – أحمد عبد المنعم
> حققت البورصة أعلى مستوى تاريخي لها غي التعاملات الصباحية بعد تخطي المؤشر الرئيسي حاجز الـ 12 الف نقطة بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.
> وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.55% تعادل 417 نقطة، ليصل إلى 12169 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
> وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بوتيرة أقل بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 462.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.38% ليصل إلى 1097.7 نقطة.
> وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.98% ليصل إلى مستوى 1935 نقطة.
> وبلغ حجم التداول 65 مليون سهم، بقيمة 187 مليون جنيه، وارتفع 66 سهماً، فيما انخفضت 7، واستقرت 22 سهماً.
> واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 4.9 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 3.3و 1.6 مليون جنيه على التوالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا