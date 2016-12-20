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زاهى حواس بالبرلمان: أمناء مخازن باعوا قطعا أثرية خلال الـ 4 سنوات الماضية

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زاهى حواس بالبرلمان: أمناء مخازن باعوا قطعا أثرية خلال الـ 4 سنوات الماضية زاهى حواس بالبرلمان: أمناء مخازن باعوا قطعا أثرية خلال الـ 4 سنوات الماضية

كشف زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، أن عددا من أمناء مخازن الآثار، باعوا قطعا أثرية من محتوياتها، خلال الأربع سنوات الماضية، قائلا: ” الدنيا وقتها كانت هايصة، ودا بيؤكد إن إحنا لازم ندى للعاملين بالآثار دول حقوقهم كاملة، علشان إللى يخون الأمانة منهم نقطع رقبته، لإنهم حارسى كنوز ”.

وأضاف “حواس” خلال كلمته بجلسة الاستماع المنعقدة الآن بلجنة الإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل حول مشروع قانون نقابة الآثريين، ضرورة الحفاظ على الأثرى، مضيفاً: ” أنا عندى حد قُطعت رجله وهو بيحافظ على الآثار، لازم نضمن لهم حياة كريمة”، مؤكداً إن النقابة لا تتدخل فى العمل الأثرى، لكن تضمن حماية اجتماعية للأثريين، وليس لها علاقة بالسياسة.

كانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، قد نصت على أنه يهدف إلى تنظيم مهنة الأثريين ورعاية مصالحهم والارتقاء بمستوياتهم اجتماعياً وثقافياً وعلمياً ومهنياً – وهى خطوة هامة فى طريق العمل النقابى الذى يهدف فى منتهاه إلى النهوض بالوطن بشكل عام – فضلاً عن أنه يؤمل منه أن يعود أثره المباشر وغير المباشر على حماية الآثار المصرية والحفاظ عليها ليرى العالم بأسره وترى أجيالنا القادمة عظمة وجلال العمق الحضارى المصرى الممتد منذ آلاف السنين.

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