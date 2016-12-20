"FDA" تصدق على دواء جديد لعلاج سرطان المبيض المتقدم

كتب بيتر إبراهيم

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA" اليوم موافقة على عقار جديد لعلاج النساء المصابات بنوع معين من سرطان المبيض.

وأوضحت الـ “FDA” أن عقارا جديدا يحتوى على المادة الفعالة (rucaparib) ويستخدم للنساء المصابات بسرطان المبيض المتقدم الذى تسببه طفرة جينية معينة يطلق عليها اسم <BRCA> الذى تم التعامل معه مرتين أو أكثر بالعلاج الكيماوى.

وقال الدكتور "ريتشارد بازدور"، مدير مكتب أمراض الدم والأورام فى مركز الهيئة لتقييم وبحوث الأدوية والقائم بأعمال مدير مركز أورام إدارة الأغذية والعقاقير، إن الموافقة على هذا الدواء اليوم يمثل تطورا مهما لعلاج السرطانات التى تسببها طفرات معينة فى جينات المريض.

وأوضح "بازدور" أن المرأة التى تعانى من هذه التشوهات الجينية التى اتبعت اثنين على الأقل من العلاج الكيماوى لوقف سرطان المبيض لديهم الآن خيار علاجى إضافى يقضى على المرض.

وتمت دراسة سلامة وفعالية العلاج فى اثنين من التجارب السريرية، ووجدوا أن فعاليته تعدت 96%، أما عن آثاره الجانبية فإنها تتمثل فى الآتى:

الغثيان والتعب، والتقيؤ، وانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، وآلام فى البطن، وطعم غير عادى فى الفم (خلل الذوق)، والإمساك، وقلة الشهية، والإسهال، وانخفاض مستويات الصفائح الدموية وصعوبة فى التنفس (ضيق التنفس).