أبوالغيط: أزمات منطقتنا تجاوزت الحدود والعنف فى سوريا بلغ مدى غير مسبوق

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تمر بلحظات فارقة وصعبة، وأن الأزمات التى تواجه منطقتنا لن تتوقف انعكاساتها وتداعياتها عند حدودنا فقط بل تتجاوزها إلى محيطها وجوارها القريب والبعيد.

وأضاف “أبو الغيط” خلال الاجتماعى “العربى- الأوروبى” بالجامعة العربية، أنه لن يصير ممكنا مواجهة التحديات الجسام سوى بإرساء شراكة وتعاون حقيقى بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى بواقع التجربة الحضارية المشتركة خاصة وأنها الأكثر التصاقا بقضايانا وهمومنا.

وعن سوريا، قال “ابو الغيط”، إن المأساة السورية تثير فى نفوس الشعوب العربية شعور بالآسى الشديد، وبلغ القتل والعنف والتشريد مدى غير مسبوق من الوحشية، فى ظل عجز دولى عن وقف العنف وإنهاء معاناة آلاف المدنيين السوريين، مؤكدا أن أزمة سوريا صارت مسرحا لتجاذبات دولية على حساب سوريا التى تعيش واحدة من أفدح الأزمات الإنسانية.