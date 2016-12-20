أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصدر بميناء برانيس: مراكب الصيد المحتجزة دخلت المياه اليمنية دون تصريح

Google+ Print
مصدر بميناء برانيس: مراكب الصيد المحتجزة دخلت المياه اليمنية دون تصريح مصدر بميناء برانيس: مراكب الصيد المحتجزة دخلت المياه اليمنية دون تصريح

>السويس - سيد نون

قال مصدر مسئول ميناء برانيس بالبحر الأحمر، إن مراكب الصيد المصرية الثلاثة المحتجزة باليمن دخلت خليج عدن ومنها إلي ميناء عدن باليمن.

وأكد المصدر، لـ "اليوم السابع"، أن السلطات اليمنية وجهت لمراكب الصيد الثلاثة تهم الصيد بدون تصريح رسمي من اليمن بالمياة الإقليمية لدولة اليمن بالبحر الأحمر.

وكانت المراكب الثلاثة غادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر فى الأول من شهر ديسمبر للصيد بتصاريح خاصة بالصيد في الحدود البحرية المصرية حسب تأكيد المصدر المسئول بميناء برانيس.

وقال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، أن المراكب الثلاثة المحتجزة باليمن تحمل تصاريح عمل من السويس، وغادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع ديسمبر الجارى.

وأكد خليل أن المراكب الثلاثة هى "براءة" وصاحبها يدعى حسن خليل، رئيس المركب، ونجله حمادة، و"نصر الفوارس" وصاحبها رجب نصر، و"الحاج رضا" وصاحبها حامد التوارجى ويتراوح طاقم المراكب " من 15 إلى 17 صيادا ويرجح أن يكون إجمالى الصيادين المحتجزين من 45 إلى 50 صياداً منهم 20 من مدينة عزبة البرج و30 من مركز المطرية بالدقهلية، وأن المراكب لا تحمل التراخيص اللازمة للصيد بالمياه الإقليمية اليمنية .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365