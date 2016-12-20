أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى و"الأكاديمية العربية" بمجالات البحوث

Google+ Print
توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى و"الأكاديمية العربية" بمجالات البحوث توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى و"الأكاديمية العربية" بمجالات البحوث

>كتب زكى القاضى

وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لتعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والأكاديمية فى مجال التدريب المهنى وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والإدارية والاستعانة بالموارد البشرية لكل منهما.

 

واستعرض العصار الإمكانيات التكنولوجية لدى وزارة الإنتاج الحربى من خلال مركز التميز العلمى والتكنولوجى وما يحتويه من معامل بحثية فى المجالات ( الكيميائية- الميكانيكية - المواد المركبة - النانو تكنولوجى - المعامل الإلكترونية والاتصالات)، ومن خلال أحدث الأجهزة التكنولوجية التى تعد طفرة هائلة فى مجال البحوث والتطوير إلى جانب الخبرات البشرية الهائلة التى تقوم بالتدريس من خلال عقد دورات تكنولوجية متقدمة وبرامج للدراسات العليا إلى جانب الورش الفنية .

 

كما أعرب عن استعداده لفتح المجال أمام استيعاب الطاقات البشرية للاستفادة من إمكانيات الوزارة وإمكانية إعداد تنفيذ دورات مهنية و تخصصية فى مختلف المجالات، تمنح للدارسين شهادات معتمده بمستويات الدبلومة والماجستير والدكتوراه، وذلك ايمانا بضرورة ربط الخبرة العلمية بسوق العمل والاستفادة من الخبرات فى مجالات التصنيع .

 

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الأكاديمية لديها من الطاقات البشرية سواء من الباحثين أو الدارسين ما يؤهلها من الاستغلال الأمثل ﻹمكانيات الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات البحثية والتطبيقية فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365