انطلاق أعمال الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين

كتب - محمود محيى

انطلق، منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم فى الدول الأوروبية.

ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية مع الجانب الأوروبى إلى جانب بحث عدد من القضايا، منها التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، حيث تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية فى هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008، وذلك رغم العثرات التى شهدتها الفترة السابقة قبل ذلك.

ويركز الوزراء خلال اجتماعهم على عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بقضايا نزع السلاح، خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر.

كما يناقش الوزراء فكرة عقد قمة عربية أوروبية مشتركة دورية، وذلك على غرار القمم التى يعقدها الجانب الأوروبى مع التكتلات الإقليمية الأخرى، حيث يوجد مقترح عربى ضمن مشروع الإعلان المشترك الذى سيصدر عن وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم فى الاتحاد الأوروبى، بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات التى تواجه الطرفين.