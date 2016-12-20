سامح شكرى يستعرض مع نظيره الأسبانى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

كتب - أحمد جمعة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم الثلاثاء، وزير خارجية أسبانيا ألفونسو داستيس الذى يزور مصر حاليا فى إطار مشاركته بالاجتماع الوزارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره الأسبانى بمناسبة توليه منصبه، كما استعرض معه الأوضاع الداخلية فى مصر خلال الفترة الأخيرة على صعيد استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدا حرص مصر على خصوصية العلاقة مع أسبانيا، وتطلع الجانب المصرى للدعم الأسبانى داخل أروقة الاتحاد الأوروبى فى ظل التحديات التى تواجهها مصر حاليا وعلى رأسها التحديات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير الأسبانى حرص على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلى رأسها الوضع فى كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، وكذلك جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. كما ثمن المواقف المصرية التى تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدا سعيه لتدعيم العلاقات الثنائية بين الجانبين فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، وتطلعه لزيارة الوزير قريبا إلى برشلونة لحضور اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط تعزيزا للتعاون بين البلدين فى الإطار المتوسطى.

ومن ناحية أخرى، أوضح أبو زيد أن المحادثات تطرقت إلى مسار العلاقة الثنائية بين مصر وأسبانيا، حيث أكد الوزيران على توفر كل عناصر الإرادة السياسية لتطوير وتعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا فى كافة المجالات، لاسيما فى ظل العلاقة التاريخية التى تجمع بين البلدين، فصلا أن مشاركتهما فى الإطار المتوسطى الذى تتميز الدول المشتركة فيه بخصائص ثقافية وحضارية متشابهة، وتواجه دوله تحديات مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق من أجل مواجهتها.