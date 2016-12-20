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السعودية تعلن حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل من مصر

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السعودية تعلن حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل من مصر السعودية تعلن حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل من مصر

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من جمهورية العربية، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات حسبما نقلت وكالة واس .

ووفقا للوكالة تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

وأكدت الوزارة حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

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