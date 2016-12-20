تشيلسي يسعى للتجديد لـ «كوستا»

يسعى نادى تشيلسى الإنجليزى لتجديد عقد هداف الفريق، الإسبانى دييجو كوستا، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن تشيلسى يريد الاحتفاظ بكوستا فى ملعب “ستامفورد بريدج” حتى نهاية مسيرته.

وينتهى عقد كوستا (28 عامًا) الحالى فى صيف 2019، ولكن يسعى تشيلسى لتمديد عقد المهاجم الإسبانى عامين لينتهى فى 2021، وزيادة راتبه الأسبوعى من 150 إلى 200 ألف إسترلينى.

ويتألق كوستا هذا الموسم مع تشيلسى، حيث سجل 6 أهداف فى آخر 8 مباريات للفريق اللندنى، كما يتربع على صدارة جدول هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 13 هدفا.