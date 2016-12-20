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«بليغ حمدى»و«مرسى جميل عزيز» الأعلى إيراد فى جمعية المؤلفين والملحنين خلال عام 2016

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«بليغ حمدى»و«مرسى جميل عزيز» الأعلى إيراد فى جمعية المؤلفين والملحنين خلال عام 2016 «بليغ حمدى»و«مرسى جميل عزيز» الأعلى إيراد فى جمعية المؤلفين والملحنين خلال عام 2016

كتب_مصطفى حمزة

كشف الشاعر فوزى إبراهيم “أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين” فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA”"،ان نسبة تحصيل حقوق الأداء العلنى للآعضاء بلغت 8مليون و372ألف و952جنيها ،خلال عام2016،بزيادة قدرها3مليون جنية ونصف عن العام الماضى.
> وأشار “إبراهيم”إلى ان الشاعر مرسى جميل عزيز،والموسيقاربليغ حمدى تصدرا قائمة الأعلى تحصيلا من بين 750عضوا بالجمعية.

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