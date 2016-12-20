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السيسي يصدر قرارًا بإضافة بعض المسطحات لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق

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السيسي يصدر قرارًا بإضافة بعض المسطحات لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق السيسي يصدر قرارًا بإضافة بعض المسطحات لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق

الرئيس عبدالفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القرار رقم 536 لسنة 2016، بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسومات والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار.

وتضمنت المادة الثالثة، إنهاء تخصيص الأراضى والعقارات المخصصة لجهات حكومية والموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والرسومات والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها للنفع العام بدون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

ويذكر أن تاريخ إصدار القرار الذى تم تعديله، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

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