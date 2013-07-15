باسم يوسف : من عنصرية الإخوان إلى فاشية من يسموا أنفسهم وطنيين

قال الدكتور باسم يوسف مقدم برنامج “البرنامج” ، ” من تطرف و عنصرية الإخوان إلى تطرف و فاشية من يسموا انفسهم وطنيين إحنا داخلين على أيام سودة و كله بالحب ” .

و أضاف يوسف خلال تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر) ” صفوت حجازي يهاجم شيوخ السلفيين اللي قاعدين في بيوتهم ” ، متساءلاً ” آمال فين مقولة لحوم العلماء مسمومة اللي قرفونا بيها ” .

وأكد أن ” إحنا مش محتاجين نقصي الإخوان و لا السلفيين ، سيبوهم على بعض و هما يقوموا بالواجب ” .

كما أشار باسم يوسف إلى ” زي ما الإخوان و السلفيين اعتبروني عدو للإسلام كتير من الإعلاميين اللي وقفوا معايا حيقلبوا عليا قريب جداً ، الفاشية لا دين لها ” .