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ضبط 2 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم

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ضبط 2 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم ضبط 2 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم

>الفيوم - رباب الجالي

تمكنت حملة مشتركة من مباحث ، ومركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، من ضبط 2 طن سكر تموينى مدعم لدى أحد التجار، لبيعها فى السوق السوداء.

 

وكان اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالفيوم، بتمكن حملة مشتركة من التموين، وقوة شرطة مركز يوسف الصديق، من ضبط تاجر، يجمع ويخزن لديه 2 طن من السكر التموينى المدعم، من أجل بيعه فى السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمى.

 

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7846 جنح مركز يوسف الصديق لسنة 2016، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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مصر 365

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